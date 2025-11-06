Incidente ad Arignano, scontro tra bus e auto: un morto

Grave incidente ad Arignano, nel Torinese dove un’auto si è scontrata con un bus scolastico. L’automobilista è morto sul colpo e venti studenti sono rimasti feriti in modo non grave
