Roma, doppio crollo alla Torre dei Conti: operai coinvolti

Una porzione della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali di Roma, è crollata durante lavori di ristrutturazione. Un operaio è ancora sotto le macerie. Un altro, di 64 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Altri due lavoratori hanno riportato lievi traumi. Vigili del fuoco e polizia locale hanno chiuso l’area per sicurezza e recuperato tre operai rimasti bloccati sulle impalcature.