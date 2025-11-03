A Roma i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare l'operaio rimasto intrappolato in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti. Le autorità hanno avviato l'aspirazione dei detriti che impediscono l'accesso alla struttura.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 3 novembre edizione delle ore 14
Cronaca
Garlasco, Venditti si difende: "Mai preso un euro"
Cronaca
Ragazzo sequestrato e torturato, indagati tre minorenni
Cronaca
Crollo Torre dei Conti a Roma, si lavora per salvare operai
Cronaca
Roma, doppio crollo alla Torre dei Conti: operai coinvolti
Cronaca
Timeline, il crollo della Torre dei Conti a Roma e la donna accoltellata a Milano
Cronaca
Timeline, il caso delle webcam nascoste in un condominio dell'Aquila
Cronaca