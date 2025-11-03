Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crollo Torre dei Conti a Roma, si lavora per salvare operai

Cronaca

A Roma i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare l'operaio rimasto intrappolato in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti. Le autorità hanno avviato l'aspirazione dei detriti che impediscono l'accesso alla struttura.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 3 novembre edizione delle ore 14

Cronaca

Garlasco, Venditti si difende: "Mai preso un euro"

Cronaca

Ragazzo sequestrato e torturato, indagati tre minorenni

Cronaca

Crollo Torre dei Conti a Roma, si lavora per salvare operai

Cronaca

Roma, doppio crollo alla Torre dei Conti: operai coinvolti

Cronaca

Timeline, il crollo della Torre dei Conti a Roma e la donna accoltellata a Milano

Cronaca