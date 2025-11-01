Milano, controlli cc in zone movida: sequestri di droga e arresti

Durante la notte sono state controllate 549 persone, a bordo di 266 veicoli; ritirate complessivamente 27 patenti di guida. Arrestato per furto aggravato in abitazione un 18enne senza fissa dimora incensurato. Arrestate per rapina aggravata in concorso tre donne, di età compresa tra i 38 e i 45anni e un 40enne, che hanno aggredito una 43enne fuori da un locale

Nella notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre, a Milano, nei pressi delle aree della "Movida" interessate anche dai festeggiamenti di Halloween, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, supportati da quelli della Compagnia Milano Duomo, della compagnia di intervento operativo del 3' Reggimento Lombardia, da un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Casatenovo e da un’equipe medica per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un servizio di controllo alla circolazione stradale, mediante un articolato posto di blocco. Durante la notte sono state controllate 549 persone, a bordo di 266 veicoli; ritirate complessivamente 27 patenti di guida, di cui 6 per guida sotto l’effetto di stupefacenti e 21 per guida sotto l’effetto di alcol; sequestrati 18 gr. di Hashish; segnalate 5 persone per detenzione stupefacente per uso personale, ⁠arrestato per rapina un uomo bloccato dai carabinieri del dispositivo mentre tentava di fuggire dopo aver rapinato il cellulare ad un giovane. Denunciati inoltre per ricettazione, porto arnesi da scasso e resistenza a Pubblico Ufficiale, tre soggetti. Nella stessa notte, sempre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato per furto aggravato in abitazione, un 18enne senza fissa dimora, incensurato. I militari hanno poi arrestato per rapina aggravata in concorso, tre donne, di età compresa tra i 38 e i 45anni e un 40enne che hanno aggredito una 43enne fuori da un locale.