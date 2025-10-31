Offerte Sky
Pullman fuori strada precipita in un torrente in Valtellina

Cronaca

A Santa Caterina Valfurva un pullman carico di studenti è uscito di strada ed è precipitato nel torrente Frodolfo. Secondo le prime ricostruzioni l'autista del mezzo avrebbe accusato un malore perdendo così il controllo del veicolo. I giovani a bordo hanno dato l’allarme chiamando i propri genitori, che hanno raggiunto il luogo per aiutare a estrarli dal pullman.

