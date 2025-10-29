Oderzo, incidente tra auto e bus studenti: morto conducente

A Oderzo, in provincia di Treviso, è avvenuto uno scontro tra un’automobile e un autobus scolastico che trasportava circa 50 studenti. L’impatto ha spinto entrambi i mezzi nel fossato che costeggia la carreggiata. Il conducente dell'auto è deceduto all'istante in seguito all’incidente.
