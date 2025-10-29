Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oderzo, incidente tra auto e bus studenti: morto conducente

Cronaca

A Oderzo, in provincia di Treviso, è avvenuto uno scontro tra un’automobile e un autobus scolastico che trasportava circa 50 studenti. L’impatto ha spinto entrambi i mezzi nel fossato che costeggia la carreggiata. Il conducente dell'auto è deceduto all'istante in seguito all’incidente.

Prossimi video

Ristorazione Italia, Premiate le migliori nuove aperture 2025

Cronaca

Oderzo, incidente tra auto e bus studenti: morto conducente

Cronaca

Il mito di Antigone riletto da Eva Cantarella

Cronaca

Incipit, Eva Cantarella racconta "Contro Antigone"

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 29 ottobre 2025 - edizione h8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 29 ottobre

Cronaca