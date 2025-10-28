Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane

Cronaca

Si è tenuto in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane, con Pulcinella, Colombina, dame e cavalieri in costumi tipici. I partecipanti, arrivati da diverse città italiane, hanno percorso Via della Conciliazione per attraversare la Porta Santa di San Pietro, anche se l’evento non compare nel calendario ufficiale

Prossimi video

Femminicidio Castelnuovo del Garda:uccisa Jessica Stapazzolo

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 28 ottobre: edizione delle 13

Cronaca

Roma, in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane

Cronaca

Incidente Roma, ascoltato giovane alla guida terza auto

Cronaca

Sessismo online, la polizia postale indaga su un nuovo sito

Cronaca

Operazione antidroga in Sicilia, arresti 5 narcotrafficanti

Cronaca