Roma, in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane

Si è tenuto in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane, con Pulcinella, Colombina, dame e cavalieri in costumi tipici. I partecipanti, arrivati da diverse città italiane, hanno percorso Via della Conciliazione per attraversare la Porta Santa di San Pietro, anche se l’evento non compare nel calendario ufficiale
