CGIL, a Roma corteo contro la manovra di bilancio

Cronaca

Roma ha ospitato il corteo nazionale della CGIL contro la manovra del Governo Meloni. I manifestanti chiedono più risorse per cittadini e lavoratori, criticando tagli a sanità e istruzione e gli investimenti sulle armi

