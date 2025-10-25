CGIL, a Roma corteo contro la manovra di bilancio

Roma ha ospitato il corteo nazionale della CGIL contro la manovra del Governo Meloni. I manifestanti chiedono più risorse per cittadini e lavoratori, criticando tagli a sanità e istruzione e gli investimenti sulle armi
