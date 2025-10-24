Napoli, dog sitter trascina cane in bici per 6 km: denuncia

A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, un uomo a bordo di un e-bike ha trascinato un cane legato con una catena a strozzo per quasi sei chilometri. Il 39enne dog sitter è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamento e abbandono di animali. Le stesse accuse sono state rivolte anche nei confronti del proprietario dell'animale, un 54enne di Volla.
