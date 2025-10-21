Roma, topo al ristorante con vista Colosseo: il video viral

A Roma i turisti Vasil Velchev e sua moglie Petya hanno avvistato un topo durante una cena in un ristorante vicino al Colosseo. "Abbiamo cenato al ristorante di fronte al Colosseo. Mi ha chiesto di scattarle una foto", ha raccontato Velchev. "Improvvisamente ha visto il topo sopra la mia testa. All'inizio abbiamo avuto paura, ma poi gli abbiamo dato un pezzo."
