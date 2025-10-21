A Roma un bambino di 11 è caduto dalla finestra di una palazzina rimanendo gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzione l’11enne si è sporto per salutare la sorella che usciva dal portone ed è caduto nel vuoto. Soccorso in ambulanza, è ricoverato in terapia intensiva al Bambin Gesù.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 21 ottobre, edizione delle 13
Cronaca
Trecate, travolto da treno mentre attraversava binari
Cronaca
Maltempo in Toscana, scatta l'allerta arancione
Cronaca
Istat: prosegue il calo delle nascite
Cronaca
Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra: è grave
Cronaca
Nuovo stadio Venezia, la cerimonia di posa della prima pietra
Cronaca
Pesca illegale datteri, 35 arresti della Guardia Costiera in Puglia
Cronaca