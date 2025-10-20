Omicidio Selavdi Shehaj: arrestato latitante Altin Sinomati

Il cittadino albanese Altin Sinomati, ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, ucciso il 20 settembre del 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, in provincia di Roma, è stato arrestato ad Abu Dhabi dalla polizia degli Emirati Arabi Uniti. La cattura di Sinomati, precedentemente in stato di latitanza, era stata richiesta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma.
