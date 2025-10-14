Un barcone da carico ha preso fuoco sul Canal Grande, vicino al Ponte di Rialto, a Venezia. L’incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, ma una densa colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione di passanti e turisti
Prossimi video
Venezia, incendio su barcone nel Canal Grande
Cronaca
Mobilitazione ex Ilva, giovedi sciopero in tutti gli stabilimenti
Cronaca
Texas, concluso con successo l'11esimo test razzo Starship
Cronaca
Esplosione Verona, Procura: atto volontario e premeditato
Cronaca
Esplosione Verona, l'intervento del comandante carabinieri
Cronaca
Esplosione casolare, Com. CC Verona: gesto intenzionale e folle
Cronaca
Carabinieri morti, nel video la distruzione dopo esplosione
Cronaca