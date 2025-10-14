Esplora tutte le offerte Sky
Olbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da lunedì

Cronaca

Da lunedì 13 ottobre un uomo con problemi psichici si è chiuso nella propria abitazione ad Olbia, rifiutando cure mediche e il trattamento sanitario obbligatorio. Vigili del fuoco e Polizia stanno presidiando la zona per evitare un escalation. Solo i parenti e gli amici sono riusciti a parlare con lui

