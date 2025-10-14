Soccorso alpino aiuta due alpinisti sul Dente del Gigante

Due alpinisti in difficoltà sono stati soccorsi sul Dente del Gigante, vetta delle Alpi occidentali. Le immagini mostrano l’elicottero che vola attorno al luogo in cui si trovavano i due alpinisti che hanno avuto bisogno di aiuto durante la discesa in corda doppia, a causa della corda bloccata. I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano li hanno raggiunti con verricellata lunga (70 metri) e hanno liberato la corda. I due alpinisti hanno potuto così proseguire nella discesa. L’elicottero ha atteso in hangar a Courmayeur fino a quando gli alpinisti hanno raggiunto il ghiacciaio e confermato che sarebbero rientrati autonomamente.