Milano, incendio a Cornaredo: muoiono 2 anziani e il figlio

Cronaca

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento all'interno di un condominio a Cornaredo, nel Milanese. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, in via Fratelli Cairoli, sono state tre le vittime delle fiamme. Una famiglia composta da una coppia di anziani e dal figlio di 55 anni ha perso la vita nel rogo, scoppiato intorno alle 3 di notte.

