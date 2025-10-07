Foggia, arrestato latitante Leonardo Gesualdo

Le forze dell’ordine hanno arrestato durante la notte il latitante foggiano 39enne Leonardo Gesualdo, ritenuto un elemento di spicco della "Società foggiana". Gesualdo era stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa ed era ricercato dal 2020. I carabinieri del Gis lo hanno arrestato in una casa alla periferia di Foggia mentre dormiva.
