Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito

Un treno ha investito un furgone a un passaggio a livello a Wola Filipowska, in Polonia, con l'autista ancora all'interno del veicolo, come mostrano le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Il video diffuso dalla polizia della Malopolska mostra il furgone che tenta di attraversare i binari proprio mentre le barriere ferroviarie iniziano ad abbassarsi. Il conducente cerca di manovrare il veicolo, ma rimane intrappolato tra le barriere. Le autorità hanno dichiarato che il conducente è rimasto illeso. Nessuno dei passeggeri del treno ha riportato ferite, hanno aggiunto.