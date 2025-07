"Ho visto in diretta tutte le vostre partite ed ero pronto ad andare a Basilea per la finale ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontrare al Quirinale la squadra reduce dagli Europei

"Ho visto in diretta tutte le vostre partite ed ero pronto ad andare a Basilea per la finale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontrare la Nazionale di calcio femminile reduce da Euro 2025. "Il vostro trofeo lo avete conquistato, le vostre medaglie le avete avute. Avete scritto una bellissima pagina dello sport, reso onore alla maglia e alla bandiera" e dato un segnale per migliorare per le donne "la condizione delle relazioni sociali", ha detto Mattarella rivolto al gruppo e allo staff, guidati dalla capitana, Cristiana Girelli, e dal ct, Andrea Soncin, emozionati e orgogliosi.