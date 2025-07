Costruiamo ancora case per farle abitare o solo per investirci? L'inchiesta sull'urbanistica a Milano, città più cara d'Italia per comprare e affittare, offre lo spunto di dibattito su come ripensare l'immobiliare in Italia. Chiara Piotto ne parla con il giornalista d'inchiesta Luca Rinaldi, l'agente immobiliare Paola Marangoni e il coordinatore della campagna 'Ma quale casa?' Mattia Santarelli.