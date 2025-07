Sky TG25 Speciale – per voi… con Renzo Arbore

Cosa succede quando una leggenda dello spettacolo italiano apre le porte di casa per raccontarsi senza filtri? È andato in onda su Sky TG24 “SKYTG25 SPECIALE – PER VOI… CON RENZO ARBORE”, intervista esclusiva firmata da Alessio Viola che ha offerto un ritratto intimo e inedito di uno dei grandi protagonisti dello spettacolo e della cultura pop italiana. Per la prima volta su Sky, Arbore ha aperto le porte della sua casa romana, trasformandola nel set di un viaggio nella memoria lungo oltre sessant’anni di carriera.

Tra oggetti, immagini e aneddoti, l’artista ha ripercorso le tappe di una vita dedicata all’innovazione del linguaggio televisivo e musicale. A 40 anni dalla nascita di Quelli della notte – programma che ha segnato una svolta per la TV italiana introducendo ironia colta, surrealismo leggero e improvvisazione – Arbore ha raccontato la genesi di quella che definisce “l’altra TV”, capace di far pensare con il sorriso.

Lo speciale non è solo un racconto biografico, ma un vero testamento artistico. Un dialogo affettuoso con Alessio Viola che restituisce la voce di chi ha attraversato da protagonista un’Italia capace di ridere e riflettere, anche a tarda notte. Un omaggio alla televisione, alla musica, alla libertà creativa e alla leggerezza intelligente.

Il racconto è arricchito dal contesto unico della casa di Arbore, che ospita la sua iconica collezione di memorabilia: un universo di colori, dischi, fotografie e simboli che presto saranno trasferiti nella futura Casa Museo di Foggia, destinata a diventare patrimonio culturale collettivo. L’intervista è disponibile anche on demand.