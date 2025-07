Ventimiglia, arrivo dei soccorritori con il bimbo ritrovato

Dopo ore di angosciosa attesa, finalmente il sollievo: il piccolo Allen è stato ritrovato vivo a Ventimiglia, dopo più di un giorno di ricerche senza sosta, a 3 chilometri dal luogo in cui era stato avvistato l'ultima volta da alcune telecamere di sorveglianza. Il bambino di 5 anni, Allen Bernard Ganao, aveva fatto perdere le sue tracce venerdì sera, allontanandosi dal camping dove era in vacanza con la famiglia mentre il papà montava una tenda. Al momento dell'arrivo con il bimbo in braccio i soccorritori sono stati accolti da una folla che li ha applauditi e ringraziati per il loro impegno incessante in questi giorni. Si chiamano Dario Mattiauda e Dario Campione gli uomini della Protezione civile antincendio boschivo Riviera dei Fiori - Pompeiana che questa mattina sono riusciti a ritrovare il piccolo.