MiMo 2025, tutte le novità dell'ultima edizione

Una città dei motori nel Tempio della Velocità. Questa la ricetta di MIMO, il Milano Monza Motor Show, festival a cielo aperto e ad ingresso gratuito che torna protagonista fino al 29 giugno all’Autodromo brianzolo. Qui tra paddock, box e pista sono tantissime le attività in programma, con parate, test drive e persino simulatori a disposizione dei visitatori.

Per questa 4^ edizione tra i brand presenti anche Pagani, con la Huayra R Evo Roadster, Utopia Coupé e Codalunga ma anche con il programma Arte In Pista che riunisce i proprietari delle vetture di San Cesario sul Panaro per un’esperienza esclusiva.

Tra le anteprime, debutto italiano per la Jaecoo 5, SUV compatto del marchio cinese disponibile a benzina o full hybrid mentre il focus sulla mobilità elettrica vede poi tra i protagonisti anche Plenitude. E così tra sostenibilità, innovazione e performance, il MIMO celebra ancora la passione per l’auto facendo di Monza la capitale dei motori.