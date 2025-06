Per l’Economist in questo momento la Generazione X è la più infelice di tutte. Perchè? E le altre? E poi come si misura la felicità? Se ne parla nella nuova puntata di Sky TG25. Ospiti Federico Capeci (data manager e autore di Generazioni ZOOM), Linda Laura Sabbadini (sociologa ZOOM), Lucio Palazzo (giornalista e autore tv ZOOM), Federico Palmaroli in arte Osho. Ospite in studio Simone Leoni, Forza Italia Giovani