Emilia Romagna, danni e allagamenti causati da grandine e nubifragi

L’ondata di maltempo che ha colpito ieri l’Emilia Romagna ha creato disagi e allagamenti anche in diverse strutture sanitarie della provincia di Modena: le sedi più colpite a Vignola, dove la Dialisi è stata messa in sicurezza, Sassuolo, Formigine, Modena e Castelfranco. Ne dà notizia l'Ausl di Modena. È stata garantita la prosecuzione dei servizi, che non hanno quindi subito interruzioni, ma potrebbero esserci disagi in mattinata. A Vignola, in particolare, l'importante mole d'acqua caduta ha interessato soprattutto l'area della Dialisi, dove è stato necessario un intervento di messa in sicurezza che ha consentito ai pazienti dializzati di proseguire il trattamento. Lievi infiltrazioni d'acqua si sono verificate anche in Pronto Soccorso. Alcuni Comuni, sui social, invitano le persone a non spostarsi di casa, come Sassuolo o Maranello nel Modenese: "Le precipitazioni assolutamente straordinarie di queste ore stanno provocando diversi disagi sul nostro territorio comunale". Nel Bolognese un messaggio di allerta è stato diffuso anche dal Comune di Monte San Pietro dove si chiede ai cittadini uno stato di attenzione massimo. La perturbazione sta interessando anche il Ravennate, la Romagna.