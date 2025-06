Delitto di Garlasco, parla l'avvocato della famiglia Poggi

"Affronteremo gli accertamenti con serietà e responsabilità. Ci aspettiamo che emergano dati importanti, che andranno però confrontati con quanto già emerso nei processi a carico di Stasi". Così l'avvocato Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, al suo arrivo in questura a Milano il 17 giugno per l'incidente probatorio legato alla riapertura del caso sull'omicidio di Chiara Poggi. Sulle indiscrezioni relative a possibili elementi a carico di Andrea Sempio ha dichiarato: "Mi sorprende si parli già di elementi a suo carico: tutto è ancora da esplorare. Aspettiamo e poi valuteremo". Quanto ai reperti trovati tra i rifiuti della villetta: "Potrà emergere se una persona ha toccato quegli oggetti, ma sarà da identificare, contestualizzare e valutare se davvero attinente alla scena del crimine, che a mio avviso non è".