A Torremaggiore, in provincia di Foggia, un ragazzo di 17 anni è stato trovato gravemente ferito alla testa da un colpo di pistola vicino a un casolare di famiglia. In un primo momento si è ipotizzato un tentato suicidio, ma l’assenza dell’arma sul posto rafforza il sospetto che qualcuno gli abbia sparato. Il giovane è in coma, ricoverato in rianimazione