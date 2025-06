Ad Ancona, un incendio è scoppiato questa mattina in un capannone aziendale in via Sacco e Vanzetti, dove erano in corso lavori di demolizione. Le fiamme si sono sviluppate da materiale accatastato e hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Non risultano persone coinvolte