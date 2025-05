È in salvo e in condizioni definite non gravi il parapendista di origine polacca precipitato ieri sera, attorno alle 20, sui monti Sibillini, tra Cima dell'Osservatorio e Quarto San Lorenzo, a cavallo tra Ascoli, Macerata e l'Umbria, dopo il volo di 15 metri in condizioni meteo proibitive. Le complesse operazioni di recupero hanno impegnato gli operatori del soccorso alpino tutta la notte, per otto ore hanno sfidato un muro di pioggia e ghiaccio, e si sono concluse questa mattina all'alba.