Pinerolo, grandinata blocca fognature e risale da wc

A Pinerolo (TO) la grandine è risalita dalle tubature ed è fuoriuscita dal wc di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio nel centro cittadino. Le immagini, postate da Andrea Vuolo, meteorologo esperto del territorio, documentano gli effetti di un’intensa grandinata che ha mandato in tilt la rete fognaria, provocando allagamenti e situazioni insolite come quella ripresa nel filmato. Secondo quanto raccontato, l’acqua e il ghiaccio hanno invaso il bagno, risalendo attraverso i sanitari a causa del blocco del sistema di drenaggio urbano. L’episodio, segnalato da un residente, testimonia la violenza del fenomeno atmosferico che ha colpito la zona.