Nelle immagini si vede il 24enne, Antonio Pacheco de Oliveira, che trascina di peso il ragazzo e lo infila di forza in un furgone bianco

Un video registrato da un sistema di sorveglianza riprende il momento in cui il ragazzo viene rapito a San Giorgio a Cremano, Napoli. Nelle immagini si vede il 24enne Antonio Pacheco de Oliveira che trascina di peso il 15enne, che cerca di fare inutilmente resistenza. Alla fine, l'uomo lo infila di forza in un furgone bianco, prima di partire e far perdere le proprie tracce. Il ragazzo verrà liberato qualche ora dopo nell'hinterland a Nord di Napoli, mentre il 24enne verrà fermato dalla Polizia a Pozzuoli.