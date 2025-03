In un breve filmato gli istanti nel quale il pullman esce dalla carreggiata sfondando il parapapetto e precipitando nel fiume poco lontano da piazza Vittorio Veneto. Morto l'alutista, ferite tre donne travolte dal mezzo prima di finire in acqua

Un pullman turistico è finito nel Po a Torino, in pieno centro, sotto gli occhi di decine di passanti e di altrettanti automobilisti, a pochi metri da piazza Vittorio Veneto (FOTO). Nell'incidente ha perso la vita l'autista, l'unica persona a bordo del bus, che si è parzialmente inabissato, tra la paura e l'incredulità di chi passeggiava lungo il fiume (VIDEO). Il bilancio sarebbe potuto essere molto più pesante, visto che la zona è sempre piena di passanti e turisti. Il caso ha voluto che sulla traiettoria del mezzo non fossero in molti. C'erano tre donne, che sono rimaste ferite non gravemente, investite dal bus prima che finisse in acqua e trasportate all'ospedale Cto, quello traumatologico: hanno riportato, secondo quanto riferiscono i soccorritori, soltanto delle contusioni.