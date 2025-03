Il toccante discorso di Daria Navalnaya a Milano, durante la cerimonia in onore del padre, morto un anno fa in un carcere siberiano a causa della sua attività contro il presidente Vladimir Vladimirovič Putin

Daria Navalnaya è stata a Milano per l’inaugurazione della targa dedicata al padre, Aleksei Navalny, tra i più noti oppositori di Putin, morto in carcere il 16 febbraio 2024. Durante la cerimonia ai giardini dedicati ad Anna Politkovskaja, vicino a corso Como, Daria ha lanciato un appello commosso: "Ho perso mio padre, ma molti hanno perso chi li ispirava. Non arrendetevi, lottate per ciò che è giusto. Abbiamo più forza di quanto pensiamo. La Russia sarà libera, grazie a chi continua a combattere".