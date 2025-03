“Stiamo mettendo in campo le nostre attività e nelle prossime ore continueremo a farlo e a dare assistenza alle persone”. Così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, è intervenuto a seguito della forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato all'1.25 della notte ed è stato avvertito nitidamente a Napoli e provincia. “C'è stato un atteggiamento diverso della popolazione in termini positivi rispetto alla scossa del 20 maggio con la stessa magnitudo”, secondo il primo cittadino, che parla di una maggiore “consapevolezza delle informazioni e consapevolezza delle istituzioni”. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di circa 2 chilometri. Danni e caduta di calcinacci si registrano in diverse zone dell'area dei Campi Flegrei. Si tratta della scossa più forte da inizio 2025.