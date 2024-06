Massacro dei "mostri" di Ponticelli, 40 anni fa il delitto del mistero

Il processo si svolge praticamente senza prove evidenti. Non ci sono tracce biologiche delle vittime nelle auto dei presunti assassini, i quali non solo avrebbero rapito, probabilmente stuprato, ucciso e occultato due cadaveri nell’arco di un'ora. Ma avrebbero anche ripulito i propri vestiti dal sangue delle vittime per presentarsi in maniera impeccabile alla discoteca dove suonava Mastrillo. Così, nonostante la tesi accusatoria si basasse solo su testimonianze piuttosto controverse, l'accusa resiste per tutti i tre gradi di giudizio, terminando con la condanna all'ergastolo di tutti e tre gli imputati