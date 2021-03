Covid: l’addio a Malika e Ahmed, due splendidi ballerini

Tutto scorreva fluido, tutto fatto per bene, fino a che è arrivato il mostro: il silenzio, le ambulanze, il Covid. In provincia di Bergamo raccontano un’angoscia profonda. Ma stavano bene la mamma e il papà, una sera di marzo. Malika prendeva in giro Ahmed perché si sentiva un po’ stanco. Passa la notte e la mattina la signora si sente poco bene, fatica a respirare. La figlia chiama l’ambulanza. Ricoverata. Nel pomeriggio si sente male suo marito e si ritrovano in ospedale. Il giorno seguente arriva la telefonata: la mamma, Malika, non ce l’ha fatta “anticipiamo le condoglianze anche per vostro padre”, parole di piombo dall’ospedale. Ahmed muore tre ore dopo. “Perderli tutti e due insieme è un massacro enorme”, parla in piedi, Redouane, dritto, come la dignità del suo dolore composto, un vasto campo alle sue spalle, più lontano un castello. Non li hanno più visti: la grande famiglia in quarantena non ha potuto partecipare ai funerali. Il fratello di Redouane è stato contagiato ma ha rifiutato l’ospedale per timore di non tornare più, come i suoi genitori. Anche il sindaco lo sapeva che i due coniugi che vedeva passeggiare in paese avrebbero voluto essere seppelliti insieme, Giuseppe Togni così ha chiamato il cimitero mussulmano di Bergamo dove uomini e donne riposano in diverse sezioni. Li ha convinti alla sepoltura congiunta, “un grande amore che merita di andare oltre le regole umane”, il sindaco. Lontani mai, non potevano stare. Impossibile vivere, l’uno senza l’altra e viceversa. Non ce l’avrebbero fatta, e io vivo con tutto quello che loro ci hanno insegnato, il pensiero del figlio della preziosa affinità elettiva di due splendidi ballerini.