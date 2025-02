Il bullismo e quella ferita che non si rimargina

Vicenzo Vetere fonda nel 2015 ‘ACBS’, una delle prime associazioni per la lotta al bullismo. Lo fa perché non vuole che altri ragazzi subiscano quello che ha subito lui: “Ancora oggi mi porto le ferite degli anni passanti nel disprezzo e nell’esclusione. Non mi fermerò finché non avrò sconfitto il bullismo”. Lo abbiamo intervistato per capire, attraverso la sua esperienza, cosa sia il bullismo e come combatterlo