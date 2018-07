Chi è Fabrizio Salini, il nuovo ad della Rai

Il governo Conte ha scelto Fabrizio Salini come nuovo amministratore delegato della Rai. Insieme a Marcello Foa, sarà lui a guidare viale Mazzini. Romano, 51 anni, dallo scorso gennaio è direttore generale della società di produzione Stand by Me e ha un passato nel mondo televisivo a Sky, Fox e La7.

La carriera in tv



La sua carriera si è sempre sviluppata nel mondo dei media e della comunicazione. Dal 2003 al 2011 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dei canali di intrattenimento di Fox International Channels Italy, gestendo tutta l'area relativa del gruppo. In questo periodo ha contribuito alla nascita di canali come Fox Life, Fox Crime e Fox Retro, prima di passare a Sky Italia dove ha diretto Sky Uno e l'offerta di Sky Cinema. L'anno successivo, nel 2012, entra nel cda di Switchover Media, per il quale ha curato il lancio dei due canali in chiaro visibili sul digitale terrestre Giallo e Focus. Dal febbraio 2014 è stato amministratore delegato di Fox International Channels Italy, per passare nel novembre del 2015 a La7, dove è stato responsabile dei palinsesti, dei contenuti e dell'offerta multimediale fino all'1 giugno 2017.

Dg della casa di produzione Stand by Me



Salini è dallo scorso gennaio direttore generale di Stand by Me, società di produzione televisiva fondata nel 2010 da Simona Ercolani, ex consulente del governo Renzi, che ha curato campagne e immagine dell'ex premier e una edizione della Leopolda. Una vicinanza al mondo renziano che non ha fatto vacillare la convinzione del M5s su di lui.