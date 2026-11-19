Nel Reggiano, a Novellara, lo stesso paese dove è stata uccisa Saman Abbas, un altro caso di violenza: una 25enne vittima del coniuge e del padre e i fratelli di lui

Veniva violentata dal marito e dai familiari dell'uomo. Una giovane di 25 anni, pachistana, il 4 giugno scorso si è lanciata dall'auto in corsa per salvarsi dagli abusi. Tutto questo è avvenuto nel Reggiano, a Novellara, lo stesso paese dove è stata uccisa Saman Abbas . Il caso è venuto fuori ad agosto, quando l'uomo di 27 anni è stato arrestato. Ieri si è svolto davanti al gip di Reggio Emilia, Andrea Rat, l'incidente probabatorio, con l'audizione della ragazza.

Le indagini

Le indagini erano scattate dopo l'intervento dei carabinieri di Novellara quando, a giugno, era arrivata la segnalazione della presenza in strada di una donna in stato di choc e con segni di violenza sul corpo, soccorsa da due passanti. Alla 25enne, come è emerso dalle indagini, il marito e i familiari di lui impedivano di imparare la lingua italiana e di integrarsi, segregandola in casa fino a prenderla a pugni, schiaffi e frustate. Il marito sembra che la obbligasse anche ad avere rapporti anche con suo padre e i suoi fratelli.

I carabinieri avevano eseguito ad agosto le misure cautelari nei confronti di quattro persone: il 27enne era stato arrestato e portato in carcere, mentre per il padre 55enne e per i due fratelli, entrambi 21enni, erano stati emessi tre divieti di avvicinamento e di comunicazione con contestuale applicazione dei braccialetti elettronici.

Un quinto indagato si è aggiunto in sede di richiesta di incidente probatorio, che si è svolto ieri alla presenza degli avvocati d'ufficio Vito Alessandro Pellegrino, che difende il marito, e Leonardo Teggi, che difende il 55enne e i tre fratelli del 27enne.

Il gip ha sostituito la custodia cautelare del marito con gli arresti domiciliari, mentre a uno dei tre fratelli dell'uomo è stato tolto il braccialetto elettronico: è stato accertato che era assente durante l'aggressione alla donna del 4 giugno. Per gli altri indagati, invece, nulla è cambiato e dovranno indossare il braccialetto e stare a distanza dalla donna.