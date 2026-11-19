Con gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, sono presenti il capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, alcuni uomini della Polizia Scientifica e una consulente del Maugeri di Pavia. Gli esperti hanno lavorato all'interno dell'istituto fino alle 13.30, poi hanno lasciato l'edificio senza rilasciare dichiarazioni. Le operazioni riprenderanno domattina

A Berlino

Con gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, sono presenti il capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, alcuni uomini della Polizia Scientifica e una consulente del Maugeri di Pavia. Gli esperti hanno lavorato all'interno dell'istituto fino alle 13.30, poi hanno lasciato l'edificio senza rilasciare dichiarazioni. Le operazioni riprenderanno domattina. Sotto esame alcune impronte e tracce biologiche rilevate su un alcuni dei reperti e alimenti prelevati nei mesi scorsi. Nel dettaglio i campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. La procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, potevano essere presenti alle operazioni ma nessuno tra legali e consulenti ha partecipato.