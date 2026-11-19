La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul progetto residenziale nell'area dell'ex Trotto, a San Siro. Le ipotesi di reato sono lottizzazione abusiva e abusi edilizi. Tra gli indagati ex funzionari comunali, manager e professionisti

La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di 27 persone nell'ambito dell'inchiesta per lottizzazione abusiva e abusi edilizi relativa al complesso residenziale nell'area dell'ex Trotto, nel quartiere San Siro. L'avviso di conclusione delle indagini, firmato dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, è in corso di notifica. Tra gli indagati figurano Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della Commissione Paesaggio del Comune, Simona Collarini, ex dirigente dell'Urbanistica di Palazzo Marino, manager di Snaitech, Axa e Prelios Sgr e alcuni professionisti, tra cui un notaio.