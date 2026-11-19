La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul progetto residenziale nell'area dell'ex Trotto, a San Siro. Le ipotesi di reato sono lottizzazione abusiva e abusi edilizi. Tra gli indagati ex funzionari comunali, manager e professionisti
La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di 27 persone nell'ambito dell'inchiesta per lottizzazione abusiva e abusi edilizi relativa al complesso residenziale nell'area dell'ex Trotto, nel quartiere San Siro. L'avviso di conclusione delle indagini, firmato dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, è in corso di notifica. Tra gli indagati figurano Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della Commissione Paesaggio del Comune, Simona Collarini, ex dirigente dell'Urbanistica di Palazzo Marino, manager di Snaitech, Axa e Prelios Sgr e alcuni professionisti, tra cui un notaio.
Il progetto edilizio e le contestazioni della Procura
L'intervento riguarda un'area di oltre 20mila metri quadrati, un tempo utilizzata come centro di allenamento del Trotto. Il progetto prevede, tra gli altri edifici, una torre di 23 piani alta oltre 81 metri, un edificio collegato di sette piani e ulteriori strutture residenziali, comprese abitazioni di edilizia sociale.
Secondo la Procura, l'intervento avrebbe "stravolto le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi", procedendo senza un piano attuativo e senza un'adeguata valutazione dell'interesse pubblico. Gli inquirenti contestano inoltre che il progetto sia andato avanti con il parere favorevole della Commissione Paesaggio, ma senza l'approvazione della giunta e del consiglio comunale.
L'ipotesi di lottizzazione abusiva riguarda anche le operazioni di suddivisione e compravendita dell'area avviate nel 2019 tra Snaitech, Prelios e Axa. La vicenda costituisce uno dei filoni della più ampia inchiesta sull'urbanistica milanese.