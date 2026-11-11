Inchiesta urbanistica Milano, perché è stata chiesta l'archiviazione

Anomalie, ma non reati che possono reggere in un processo. Così, dopo gli arresti dell'estate 2025 poi bocciati dal Riesame e dalla Cassazione, e le iscrizioni di un certo peso nel registro degli indagati, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per 16 persone al centro di un filone della maxi inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. E ciò perché quel "sistema" di "speculazione edilizia selvaggia", rimasto "indisturbato" per anni e che ha cambiato lo skyline della città, sebbene fosse connotato "da conflitti di interessi" e inconsuete "relazioni (non solo economiche)" tra immobiliaristi e gruppi finanziari e pubblici ufficiali "valutatori delle medesime iniziative edilizie", non ha connotati che, in base alle norme varate negli ultimi anni, possono ritenersi illeciti. O tali far ipotizzare una "ragionevole previsione di condanna".

Tra i nomi coinvolti dall'inchiesta il sindaco Sala e l'architetto Boeri

In 16 pagine i pm hanno chiesto al gip di archiviare il capitolo di inchiesta sulle vicende legate al piano di rigenerazione urbana, che ha riguardato, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala, l'architetto Stefano Boeri, l'ex assessore Giancarlo Tancredi, il ceo di Coima Manfredi Catella, il manager Federico Pella, l'imprenditore Andrea Bezziccheri e l'ex presidente e l'ex componente della Commissione paesaggio di Palazzo Marino, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra. Eccetto Sala e Boeri, a fine luglio 2025 tutti furono posti ai domiciliari, tranne Bezziccheri che finì in carcere.

Il condizionale dei pm e il nodo della Cassazione

A rivelare l'incertezza e i contrasti interni agli uffici giudiziari, ricostruisce il Corriere della Sera, è l'uso di un particolare condizionale nella frase chiave delle carte. I magistrati hanno dovuto mettere a verbale che le remunerazioni ottenute dai pubblici ufficiali "sarebbero giustificate da un titolo lecito", ovvero da regolari contratti di consulenza o progettazione. La Cassazione, nel novembre del 2025, aveva infatti stabilito un principio chiarissimo per i casi in cui i professionisti svolgono sia ruoli privati per i costruttori sia ruoli pubblici all'interno della Commissione Paesaggio comunale: se il denaro è regolarmente contabilizzato e a fronte di prestazioni eseguite, per configurare la corruzione serve la prova stringente di un accordo preventivo volto a mercificare uno specifico atto d'ufficio. Quella prova non è stata trovata e, come ricordato dai giudici ermellini, il reato non può essere ipotizzato basandosi solo sul carattere 'sistemico' del sistema o sulla presenza di un evidente conflitto di interessi.

Incarichi professionali e pareri illegittimi

Nonostante la richiesta di archiviazione, la Procura ha voluto comunque rimarcare la dubbia trasparenza dei rapporti emersi durante le indagini. Nelle motivazioni dell'atto si sottolinea la presenza di "utilità erogate ai pubblici ufficiali a titolo di incarico professionale dagli sviluppatori immobiliari" all'interno di specifici piani urbanistici. Allo stesso modo, i pm hanno ribadito che la Commissione Paesaggio del Comune ha licenziato "pareri illegittimi"su diversi progetti cari a quegli stessi costruttori, delineando un quadro complessivo caratterizzato da "anomale relazioni, non solo economiche" tra i controllori pubblici e i promotori privati.