L'animale, appartenente a una specie esotica invasiva, era custodito in un laghetto artificiale vicino all'ingresso di un ristorante. I carabinieri Cites hanno sequestrato la tartaruga e sanzionato il titolare dell'attività per detenzione illegale

Una multa da 2mila euro per aver tenuto una tartaruga dalle orecchie rosse nel laghetto artificiale di un ristorante. È successo a Bologna, dove i carabinieri del nucleo Cites hanno sanzionato il titolare di un'attività di ristorazione per la detenzione illegale di un esemplare di Trachemys scripta elegans, una specie esotica invasiva la cui presenza può rappresentare una minaccia per gli ecosistemi locali. L'animale è stato sequestrato e affidato a una struttura autorizzata.

La tartaruga nel laghetto del ristorante

Durante i controlli, i carabinieri Cites hanno individuato la tartaruga in un laghetto artificiale situato nei pressi dell'ingresso del locale. Dagli accertamenti è emerso che il titolare non disponeva delle autorizzazioni previste per la detenzione dell'animale.

I militari hanno quindi contestato una sanzione amministrativa di 2mila euro e disposto il sequestro della tartaruga, successivamente trasferita in una struttura autorizzata, in grado di garantirne il benessere e la corretta gestione.

Perché la tartaruga dalle orecchie rosse è una specie invasiva

La Trachemys scripta elegans, conosciuta come tartaruga dalle orecchie rosse per le caratteristiche strisce rossastre ai lati della testa, è una specie originaria del Nord America.

È inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale perché, se introdotta negli ambienti naturali europei, può entrare in competizione con le specie autoctone e alterare gli equilibri degli ecosistemi.

La normativa europea prevede per questo restrizioni alla detenzione, alla commercializzazione e alla riproduzione di questi animali. Sono tuttavia previste specifiche deroghe, tra cui la possibilità di continuare a custodire esemplari già posseduti e regolarmente denunciati secondo le disposizioni applicabili.

Il sequestro e i controlli a tutela della biodiversità

Nel caso accertato a Bologna, la detenzione dell'animale è risultata irregolare. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo, affidando la tartaruga a una struttura idonea.

L'intervento rientra nelle attività di controllo condotte dai carabinieri forestali per contrastare la diffusione delle specie esotiche invasive e tutelare la biodiversità del territorio.