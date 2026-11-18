Indagini sono in corso. Secondo le primissime ricostruzioni dei soccorritori, il più anziano avrebbe sparato al più giovane scambiandolo per un cinghiale e, dopo aver scoperto il tragico errore, si sarebbe tolto la vita

Due uomini, uno anziano e uno più giovane, sono rimasti uccisi questa mattina durante una battuta di caccia, nell’entroterra di Savona a Quiliano. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo le primissime ricostruzioni dei soccorritori il più anziano avrebbe sparato al più giovane scambiandolo per un cinghiale e, dopo aver scoperto il tragico errore, si sarebbe tolto la vita. Sul posto sono intervenuti il personale della Croce Rossa di Quiliano, un'automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Indagini in corso.