La Guardia di finanza ha individuato un laboratorio abusivo in un garage a Latina e un deposito a Veroli, nel Frusinate. Sequestrate quasi 2mila bombe carta, 771 candelotti artigianali e polvere da sparo. Gli ordigni venivano venduti anche online e spediti tramite corriere

Un laboratorio clandestino per la produzione di bombe carta e un deposito abusivo di esplosivi sono stati scoperti dalla Guardia di finanza a Latina e a Veroli, in provincia di Frosinone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati complessivamente circa sei quintali di materiale esplosivo e un uomo è stato arrestato per produzione e detenzione illegale di esplosivi. Gli ordigni artigianali venivano commercializzati anche attraverso piattaforme di e-commerce e spediti tramite corriere.

Il laboratorio clandestino scoperto in un garage a Latina

Le indagini, condotte dai finanzieri del Comando provinciale di Latina, hanno portato inizialmente all'individuazione di un laboratorio abusivo ricavato nell'autorimessa di un'abitazione.

Durante la perquisizione sono state trovate e sequestrate 1.948 bombe carta, 771 candelotti artigianali e 75 chilogrammi di polvere da sparo già miscelata, per un totale di circa mezza tonnellata di materiale esplodente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le bombe carta venivano vendute sia direttamente sia attraverso piattaforme online, per poi essere spedite agli acquirenti tramite corriere. Nei locali sono stati inoltre rinvenuti farmaci non autorizzati in Italia e nell'Unione europea, anch'essi commercializzati illegalmente su Internet.

Il secondo deposito a Veroli e l'arresto

Gli accertamenti, svolti anche con il supporto dei militari della Guardia di finanza di Frosinone, hanno permesso di individuare una seconda abitazione nella disponibilità dell'indagato, situata a Veroli.

All'interno dell'immobile sono stati trovati altri 95 chilogrammi di materiale esplosivo, successivamente sottoposti a sequestro.

L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale e fabbricazione abusiva di prodotti esplosivi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto. Convalidato dall'autorità giudiziaria anche il sequestro del materiale rinvenuto a Veroli.