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Omicidio Barreca, Mauro Ferrarello ha confessato di aver ucciso l'imprenditore di Gangi

Cronaca

La vittima è stata assassinata l'1 novembre nella propria azienda in contrada Rolica con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Per l'omicidio è era stato fermato un ex dipendente della vittima, di 35 anni, che ha confessato il delitto

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Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, trovato senza vita, l'1 novembre, nella propria azienda agricola in contrada Rolica, a Gangi, nel Palermitano. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Il presunto assassino si chiama Mauro Ferrarello, ha 35 anni ed era dipendente dell'azienda agricola della sua vittima. Secondo quanto si è appreso, lo scorso 14 novembre l'indagato avrebbe confessato di avere ucciso il proprio datore di lavoro perché maltrattato e vessato.

Prima la fuga, poi la confessione

Dopo essere stato individuato dai carabinieri, Ferrarello si era reso irreperibile ed è stato rintracciato a Calascibetta (Enna). Messo alle strette, ha ammesso i fatti ed è ora a disposizione della Procura di Termini Imerese (Palermo) che lo indaga per omicidio volontario aggravato. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo e dai pm Gianluca Pergola e Manfredi Lanza e sviluppate dai militari della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, con il supporto specialistico del R.I.S. di Messina e con l'impiego, nelle attività di ricerca sul territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia".

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Il sindaco ringrazia Procura e forze dell'ordine

Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, esprime la propria gratitudine alla Procura di Termini Imerese e alle forze dell'ordine "per il lavoro svolto che ha consentito di fare luce, in tempi celeri, sull'omicidio". Poi ha aggiunto: "L'importante risultato investigativo raggiunto restituisce un primo segnale di tranquillità e fiducia alla nostra comunità, profondamente colpita da una vicenda che ha suscitato sgomento e dolore". "La comunità gangitana e l'intero comprensorio delle Madonie hanno vissuto giorni di apprensione - conclude - Oggi, grazie all'impegno degli investigatori e della Procura, emerge una risposta concreta che rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Continuiamo ad essere vicini alla famiglia di Alessandro Barreca, condividendone il dolore e confidando che la giustizia possa fare pienamente il proprio corso".

 

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