La vittima è stata assassinata l'1 novembre nella propria azienda in contrada Rolica con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Per l'omicidio è era stato fermato un ex dipendente della vittima, di 35 anni, che ha confessato il delitto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, trovato senza vita, l'1 novembre, nella propria azienda agricola in contrada Rolica, a Gangi, nel Palermitano. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Il presunto assassino si chiama Mauro Ferrarello, ha 35 anni ed era dipendente dell'azienda agricola della sua vittima. Secondo quanto si è appreso, lo scorso 14 novembre l'indagato avrebbe confessato di avere ucciso il proprio datore di lavoro perché maltrattato e vessato.

Prima la fuga, poi la confessione Dopo essere stato individuato dai carabinieri, Ferrarello si era reso irreperibile ed è stato rintracciato a Calascibetta (Enna). Messo alle strette, ha ammesso i fatti ed è ora a disposizione della Procura di Termini Imerese (Palermo) che lo indaga per omicidio volontario aggravato. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo e dai pm Gianluca Pergola e Manfredi Lanza e sviluppate dai militari della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, con il supporto specialistico del R.I.S. di Messina e con l'impiego, nelle attività di ricerca sul territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia". Leggi anche Omicidio nel Milanese, uomo trovato morto in una cava