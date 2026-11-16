Salerno, donna trovata morta in casa: irreperibile uno dei due figli

Da un primo esame esterno effettuato sul corpo sono emerse diverse ferite d'arma da taglio che ne avrebbero provocato la morte. A dare l’allarme uno dei due figli, l’altro risulta irreperibile

Si indaga sulla morte di Assunta Abbruzzese, la 50enne trovata senza vita all'alba di oggi nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri , in provincia di Salerno. La donna, vedova da qualche tempo, ha due figli. E' stato proprio uno dei due a lanciare l'allarme intorno alle 5.30 di questa mattina. L'altro figlio, al momento, risulterebbe irreperibile. Le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinate dalla procura di Nocera Inferiore.



