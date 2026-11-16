Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Salerno, donna trovata morta in casa: irreperibile uno dei due figli

Cronaca
©Ansa

 Da un primo esame esterno effettuato sul corpo sono emerse diverse ferite d'arma da taglio che ne avrebbero provocato la morte. A dare l’allarme uno dei due figli, l’altro risulta irreperibile

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Si indaga sulla morte di Assunta Abbruzzese, la 50enne trovata senza vita all'alba di oggi nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri , in provincia di Salerno. La donna, vedova da qualche tempo, ha due figli. E' stato proprio uno dei due a lanciare l'allarme intorno alle 5.30 di questa mattina. L'altro figlio, al momento, risulterebbe irreperibile. Le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinate dalla procura di Nocera Inferiore.

©Ansa

Irreperibile uno dei due figli

Da un primo esame esterno effettuato sul corpo della donna sono emerse diverse ferite d'arma da taglio che ne avrebbero provocato la morte. Il cadavereall'arrivo dei soccorritori era riverso a terra. Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale, s'ipotizza che il decesso possa risalire alle 24 ore precedenti il ritrovamento. Una ipotesi che potrà essere confermata soltanto dall'autopsia.

Approfondimento

Salerno, 88enne uccide la moglie malata e poi tenta il suicidio

Cronaca: Ultime notizie

Nuovo allarme bomba via mail alle scuole italiane, nessuna evacuazione

Cronaca

Nel messaggio di posta elettronica firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, si legge: “Ho...

Il rapimento Farouk Kassam, la storia del sequestro in Costa Smeralda

Cronaca

Tra i rapimenti che maggiormente hanno colpito l'opinione pubblica italiana c'è stato sicuramente...

Salerno, 88enne uccide la moglie malata e poi tenta il suicidio

Cronaca

L'anziano avrebbe colpito la donna di 82 anni con un'arma da taglio, ferendola a morte....

Omicidio Bergamini, domani la sentenza d'appello

Cronaca

Il 17 novembre la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro si pronuncerà sull'ex fidanzata del...

Omicidio Barreca, Mauro Ferrarello ha confessato delitto imprenditore

Cronaca

La vittima è stata assassinata l'1 novembre nella propria azienda in contrada Rolica con diversi...

Cronaca: i più letti