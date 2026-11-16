Bergamo, minorenne partorisce nel bagno di casa. Neonata trovata morta

La tragedia è avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 novembre, nell'alto Sebino. La ragazza aveva tenuto nascosta la gravidanza e la bimba è nata prematuramente al settimo mese nel bagno di casa, dove è stata poi trovata senza vita. Ora la giovane è ricoverata senza provvedimenti a suo carico. Disposta l'autopsia della piccola

I carabinieri della compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura dei minori di Brescia e dalla Procura della Repubblica di Bergamo, stanno indagando sul ritrovamento di una neonata senza vita all’interno di un’abitazione dell’alto Sebino. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano l'Eco di Bergamo, la bambina sarebbe nata al settimo mese direttamente in casa, da una ragazza minorenne che avrebbe tenuto nascosta la gravidanza.

Per ora non c'è nessun procedimento a carico della minorenne

Il parto è avvento nella notte tra venerdì e sabato 14 novembre: la giovane si è sentita male subito dopo e avrebbe chiesto aiuto ai genitori. I due l’avrebbero raggiunta in bagno, trovando sia lei sia la neonata, già priva di vita. I genitori hanno accompagnato la figlia in un ospedale della zona; una volta raccolto il racconto dell’accaduto, i sanitari hanno avvisato le forze dell’ordine. Per capire se la bambina era già morta al momento del parto o se il decesso sia avvenuto dopo, è stata disposta l'autopsia per martedì 17 novembre. In quest’ultimo caso, gli inquirenti dovranno valutare l’eventuale ruolo di un mancato soccorso. La ragazza resta ricoverata in ospedale e al momento non risultano provvedimenti a suo carico.