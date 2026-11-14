Si tratta di un esemplare di Chelydra serpentina, specie originaria del Nord America, minacciata di estinzione e tutelata da severe norme europee. A causa della sua spiccata aggressività e della potenza del suo morso, l'animale è stato inserito nell'elenco italiano delle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica
Un insolito ritrovamento ha coinvolto i carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo che hanno sequestrato un esemplare vivo di tartaruga azzannatrice, una specie esotica e potenzialmente pericolosa per l'uomo. L'animale è stato rinvenuto lungo la carreggiata stradale nel territorio di Monreale (Palermo). I soccorsi sono scattati a seguito della segnalazione effettuata da parte di un cittadino che ha notato la testuggine sull'asfalto.
La tartaruga azzannatrice
In particolare, l'animale è un esemplare di Chelydra serpentina (tartaruga azzannatrice), una specie che vive principalmente nei territori del Nord America, minacciata di estinzione e tutelata da severe norme europee. A causa della sua spiccata aggressività e della potenza del suo morso, l'animale è persino stato inserito nell'elenco italiano delle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, motivo per il quale ne è vietata la vendita e la detenzione.
Senza microchip
L'esemplare individuato a Monreale era privo di microchip e di altri sistemi di marcaggio identificativo. Dopo il ritrovamento sono state effettuate alcune verifiche, ma non è stato possibile risalire all'identità del detentore. La tartaruga, quindi, è stata temporaneamente affidata in custodia al Bioparco di Sicilia di Carini.
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Sono le fotografie naturalistiche più esilaranti dell'anno scelte tra un record storico di oltre 10.000 opere candidate da 112 Paesi: immagini di animali in pose decisamente insolite e buffe. I vincitori assoluti e di categoria saranno annunciati il prossimo 8 dicembre durante la cerimonia di premiazione a Londra. Tra le più simpatiche quella dell’italiano Paolo Torre che mostra un caimano con alghe sul capo che ricordano una bizzarra pettinatura alla Elvis