La Corte di Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso della famiglia del bosco. Ad annunciarlo in una nota è stato il legale della famiglia, l'avvocato Simone Pillon, sottolineando che i giudici hanno confermato la validità della Consulente tecnica e convalidato l'ordinanza del Tribunale minorile “anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia”. Questo significa, dunque, che i bambini resteranno all'interno della struttura. Il legale ha poi dichiarato l'intenzione di presentare ricorso in Cassazione.

Legale della famiglia: “I bambini attendono con ansia il rientro a casa"

Come ha spiegato Pillon, i giudici hanno respinto anche le osservazioni della difesa sul diritto genitori di scegliere la scuola dei figli. Secondo il legale, inoltre, la decisione non avrebbe tenuto conto delle indicazioni della Cassazione, secondo cui l'allontanamento dei minori dalla famiglia deve essere una misura estrema e avere una durata definita. Per questo, Pillon ha annunciato che presenterà nei prossimi giorni ricorso in Cassazione. La Corte d'Appello dell'Abruzzo ha poi confermato il percorso di rientro graduale già avviato. “I bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo", ha aggiunto l'avvocato.